Zuständige Stellen für die Hauswirtschaft

In der rhw praxis 4/2018 “Verbände und Netzwerke” wurde ein Überblick gegeben über die Zuständige Stellen in der Hauswirtschaft in Deutschland. Für Schleswig-Holstein wurde als Zuständige Stelle die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein genannt, sie ist für die HW-Azubis zuständig, die in landwirtschaftlichen Betrieben ausgebildet werden.

Für alle anderen Ausbildungsbetriebe ist in Schleswig-Holstein jedoch die IHK zuständig. Je nach Lage des Betriebes sind das die IHK Flensburg, Lübeck oder Kiel mit den zugehörigen Außenstellen.

