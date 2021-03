Welttag der Hauswirtschaft und Petition

Sonntag, am 21. März 2021 ist es soweit. Hut ab! Das ist IHR WELTTAG! Was war das bitte für ein Jahr für die Fach- und Führungskräfte der Hauswirtschaft?

Ich habe teilweise Gänsehaut bekommen, als Sie mir berichtet haben, wie Sie versucht haben, das Leben der Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen zu schützen/zu retten — gerade in der Zeit vor einem Jahr, wo es so wenig passende Schutz-Ausrüstung gab.

DANKE von HERZEN!

Es ist ein Grund zu feiern am Welttag der Hauswirtschaft am 21. März 2021.

Mit den besten Wünschen

Ihr Robert Baumann, rhw-Chefredakteur

Der Welthauswirtschaftstag am 21. März steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mein Zuhause – meine Nachbarn – unser Quartier: Gutes Leben und Wohnen für jedes Alter“. Anlässlich des Aktionstages ruft der Deutsche Hauswirtschaftsrat gemeinsam mit der Initiative Equal Care Day zu einer Online-Petition zur Umverteilung von Care- und Erwerbsarbeit auf.

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat (DHWiR) und die Initiative Equal Care Day rufen anlässlich des Welthauswirtschaftstages die Bundesregierung und den Bundestag in einer Online-Petition unter der Webadresse www.openpetition.de/!zuschuesse dazu auf, endlich Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen einzuführen. Damit würde ein Vorhaben in die Tat umgesetzt, was längst nicht nur im Koalitionsvertrag, in der Gleichstellungsstrategie und anderen Regierungsdokumenten verankert ist. Es stellt zugleich eine Forderung des Equal Care Manifestes dar, die dessen deutlich über 2.000 Unterzeichner*innen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Medien, Verbänden und Politik untermauern.

Sigried Boldajipour (Präsidentin Deutscher Hauswirtschaftsrat) ergänzt: „Die Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen bekämpfen zusätzlich die weit verbreitete Schwarzarbeit im haushaltsnahen Umfeld, schaffen sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und führen zu einer aktiven Gestaltung des haushalts- und personenbezogenen Dienstleistungssektors, der für eine pandemiefeste Volkswirtschaft im 21. Jahrhundert notwendig ist. Alle, die sich für eine faire Umverteilung von Sorgearbeit und einen Abbau der Gender Gaps einsetzen, bitten wir, die Petition mit ihrer Unterschrift zu unterstützen!“

