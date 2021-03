Was macht die professionelle Hauswirtschaft einzigartig?

Eine brandneue und hochinteressante Publikation stellte Dipl. oec. troph. Martina Feulner auf der Interhygienica 2021 am 25. Februar 2021 vor. Zusammen mit Prof. em. Dr. Margarete Sobotka hat die Inhaberin des Unternehmens „H wie Hauswirtschaft“ die Broschüre „Professionelles Hauswirtschaftliches Handeln – Definition, Wirkungen und Kennzeichen“ erstellt.

Die Hauswirtschaft ist aktuell auf einem guten Weg, sich fachlich und politisch neu zu positionieren. „In der Pandemie wird deutlich, wie wichtig Hauswirtschaft in den Einrichtungen ist, sie ist Garant dafür, dass alltägliches Leben stattfinden kann“, so Martina Feulner. Im Bundesministerium für Gesundheit werde Hauswirtschaft gerade erstmals gesehen und gehört. Umso wichtiger seien Dokumente, die beschreiben, was das Einzigartige und Besondere an der Profession Hauswirtschaft ist.

Bisher fehlte eine griffige Definition für die professionelle Hauswirtschaft. Diese liefern die zwei Autorinnen in Abstimmung mit der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V. (dgh), nun:

Professionelles hauswirtschaftliches Handeln ist das zielgerichtete Erbringen von Dienstleistungen, die das Alltagsleben von Nutzer*innen und Nutzer*innengruppen gewährleisten, unterstützen und fördern.

„Wir wollten mit wenig Fremdworten und in einem Satz ausdrücken, was Hauswirtschaft ausmacht. Diesen Satz stellen wir nun zur Diskussion“, sagt Martina Feulner. Außerdem haben die Autorinnen ein Schaubild entwickelt, in dem neben der Definition auch die Kennzeichen und die Wirkungen der Hauswirtschaft aufgezeigt werden. Bei den Wirkungen, die die Hauswirtschaft hat, sehen die Autorinnen in Zukunft den größten Forschungs- und Entwicklungsbedarf: „Wir müssen sichtbar machen, was die Hauswirtschaft alles bewirkt.“

Ein kostenfreier Download der Broschüre ist hier möglich.