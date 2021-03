Videothek der Interhygienica geöffnet!

Folgende rhw-Online-Seminare sind nun auch noch im Nachgang der INTERHYGIENICA 2021 zu buchen. Haben Sie Martin Lutz, Mareike Reis, Sascha Kühnau, Carola Reiner oder die Premiere von Andreas Carls ersten rhw-Online-Seminar verpasst? Dann schauen Sie sich diese ganz aktuell und in Ruhe noch einmal an.

Die INTERHYGIENICA 2021 – das virtuelle Symposium der Hauswirtschaft fand mit hunderten Besucher*innen vom 25. bis 27. Februar 2021 statt. Noch bis 7. März 2021 können Sie erleben, was alles auf dem virtuellen Symposium alles passiert ist, wenn Sie sich registrieren unter www.interhygienica.de

Hier können Sie diese Online-Seminare noch anschauen und buchen:

Update Testverfahren und Schutzkleidung in der Hauswirtschaft (Dieter Bödeker)

Von Tieren und Menschen – Haustiere im Heim (Dieter Bödeker)

Betriebliche Eigenkontrollen – was kann, was darf, was muss? (Carola Reiner)

Ermöglichen statt verhindern – Corona UND soziales Umfeld (Sascha Kühnau)

Qualitätsverbesserung und Arbeitserleichterung bei Trockenreinigung (Andreas Carl)

Hygienekonzepte in Hotel und Gastronomie umsetzen (Mareike Reis)

Aktuelle Trends in der Reinigungstechnik (Martin Lutz)

