Verlosung zum neuen rhw-Fachbuch „Nähen mit und für Menschen mit Demenz“

Ende Mai 2021 erscheint das neue rhw-Fachbuch „Nähen für und mit Menschen mit Demenz“ von Fachhauswirtschafterin Sigrid Ratz (mit einem Vorwort von Martina Feulner) im Verlag Neuer Merkur.

Das Praxisbuch beschreibt zunächst Sinn und Wirkung von Nesteldecken und Co. Dann stellt die Autorin ausführlich die verschiedenen Möglichkeiten vor und präzisiert die Herstellung der Hilfsmittel in einem umfangreichen und reich bebilderten Praxisteil des Buches. Hierfür hat Sigrid Ratz alle Näharbeiten ein zweites Mal durchgeführt, um alles Schritt für Schritt für die Leser*innen eindeutig nachvollziehbar zu machen.

Wir verlosen drei Exemplare des neuen Buches!

So können Sie mitmachen: Prämiert werden die drei besten Foto-Einsendungen, die selbstgenähte Objekte von Ihnen/Ihrer Abteilung/Schulklasse zeigen, wenn diese rund um die Seniorenarbeit entstanden sind.

Zeigen Sie uns und den rhw-Leser*innen, was Sie schon genäht haben! Senden Sie hierzu maximal drei aussagekräftige Fotos und einen kleinen Begleittext an Robert Baumann (robert.baumann at vnmonline.de) mit dem Betreff „Nähen“.

Unter allen Einsendungen wird der/die Gewinner*in unter Ausschluss des Rechtswegs ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Die Mitarbeiter des Verlags Neuer Merkur sowie verbundener Unternehmen und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 25. Juni 2021.