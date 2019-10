Tusch, Bühne, Blitzlicht: Bayerische Meisterinnen gewürdigt

Bei der Meisterfeier Hauswirtschaft 2019 am 11. Oktober 2019 in Ansbach erhielten 53 Meisterinnen aus ganz Bayern ihre Meisterbriefe. Herzlichen Glückwunsch von der Redaktion von rhw management.

In Vertretung von Staatsministerin Michaela Kaniber überreichte die Leiterin des Referats Bildung und Schulwesen in der Hauswirtschaft am Staatsministerium, Leitende Hauswirtschaftsdirektorin Andrea Seidl, die Urkunden und gratulierte den Absolventinnen zu ihren erfolgreichen Abschlüssen.

Auf die neuen Meisterinnen, Dorfhelferinnen, Technikerinnen und Betriebswirtinnen für Ernährungs- und Versorgungsmanagement warten vielseitige und verantwortungsvolle Führungsaufgaben im Berufsfeld Hauswirtschaft.

