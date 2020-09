Tanja Söhlbrandt ist neue Präsidentin



Tanja Söhlbrandt aus Norddeutschland ist neue Präsidentin des Berufsverbandes Hauswirtschaft e.V.

Das Ergebnis der schriftlichen Mitgliederversammlung wurde am 15. September 2020 verkündet: Mit überwältigender Mehrheit wurde Tanja Söhlbrandt (56), Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin aus Elmshorn, zur neuen Präsidentin des Berufsverband Hauswirtschaft e.V. gewählt.

Sie leitet die Hauswirtschaft in einem Seniorenheim in Itzehoe und hat dort schon viele EcoCleaner ausgebildet. Ihre Ziele für die dreijährige Amtszeit sind die Stärkung des Nordens im Berufsverband Hauswirtschaft und die Gewinnung von Nachwuchs. Und vor allem möchte sie die Stellung der Hauswirtschaft in den sozialen Diensten zu stärken. „Durch die unterschiedlichen Bereiche, in denen ich tätig gewesen bin, bringe ich viel Erfahrung mit. Als Hauswirtschaftsleiterin in einem Seniorenheim kenne ich die Branche und bin direkt an der Basis“, sagte Tanja Söhlbrandt.

Sie folgt auf den Präsidenten Frank Wickert-Meuser aus Hürth bei Köln, der nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Die bisherige Vizepräsidentin Ursula Neugebauer kandiert nun zur Wahl als erste Vorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen im Berufsverband Hauswirtschaft e.V.

Die neue Vizepräsidentin Melanie Epstein (36) kommt aus Wittlich, hat erst nach ihrer Familienpause die Hauswirtschaft so richtig für sich entdeckt und ist in einem Seniorenzentrum in Trier tätig. Der neue Vizepräsident Patrick Herrmann (26) lebt in der Nähe von Hof. Der Bayer ist Betriebswirt für Ernährungs- und Versorgungsmanagement und leitet die Hauswirtschaft in einem Rehazentrum. Beide möchten sich für den Nachwuchs in der Hauswirtschaft engagieren und dazu am Image arbeiten.

Die Wahl des neuen Vorstandes hat wegen der Corona-Pandemie 2020 erstmals als reine Briefwahl stattgefunden.