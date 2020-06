Statt „Tag der offenen Tür“: Vorstellung in rhw management

Dritter Monat und damit dritte Runde bei „Corona heißt helfen“ bei rhw management! Diesmal bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Angebote der Schulen näher vorzustellen, da viele Termine mit einem „Tag der offenen Tür“ 2020 ausfallen mussten.



Sie konnten 2020 bisher Corona-bedingt keinen „Tag der offenen Tür“ ausrichten oder Jobmessen besuchen, um Ihre Aus- und Weiterbildungen in den Schulen der Hauswirtschaft anderen zukünftigen Azubis/Meisterinnen/HBL/Technikerinnen etc. vorzustellen?

Unsere Idee: Dann unterstützen wir Sie! Schreiben Sie uns als kurzen Text per E-Mail noch bis zum 3. Juli 2020:

1) An welcher Schule Sie

2) welche Ausbildung/en

3) ab wann

4) mit welcher Bewerbungsfrist und Voraussetzungen

5) über welchen Kontakt/Weblink

anbieten.

Wir planen hierfür kostenlos eine Doppelseite von der kommenden RHW management 7-8-2020 für EURE SCHULEN ein!

Einsendeschluss ist der 3. Juli 2020.

Kontakt ist Robert Baumann: robert.baumann(a)vnmonline(Punkt)de

Betreff: Corona heißt helfen

Nach den ersten beiden Aktionen #coronaheißthelfen im April 2020 (wie gratis RHWebinare für Azubi-Schulklassen der Hauswirtschaft) und im Mai 2020 (kostenlose PDF-Schilder für die Wiedereröffnung der Gastgeber zum Ausdrucken) nun die nächste Aktion für Juni 2020 – machen Sie und nutzen die Chance, Ihre Ausbildungsangebote kostenlos bei uns vorzustellen in rhw management!