Seit 15. Dezember 2018 im Einzelverkauf erhältlich: rhw praxis 4/2018

Am 15. Dezember 2018 ist die rhw praxis 4/2018 “Verbände und Netzwerke” im Verlag Neuer Merkur erschienen. Und das lesen Sie in der in der 52-seitigen, ganz besonderen Ausgabe von rhw praxis:

– Große Übersicht über alle Akteure der Hauswirtschaft in Deutschland auf einer Doppelseite (Abbildung)

– Alle deutschen Bundesverbände und Landesarbeitsgemeinschaften im Fokus

– Dachorganisationen und Verbände-Netzwerke sowie Arbeitgeber und zuständige Stellen im Porträt

– Projekte der Gegenwart und Zukunft von Ecocleaner und HOT über PQHD bis ZEHN in Niedersachsen ab Mitte 2019

– Die 33 Personen der Hauswirtschafts-Community, von Lesern gewählt im Kurzporträt

– Mit einer Stimme sprechen – Annäherung von Deutschen Hauswirtschaftsrat und BAG-HW

– Ausblick auf die große Verbändetagung 2019 in Berlin-Spandau

Das Heft kann dann auch ab 15. Dezember 2018 unter www.fachbuchdirekt.de bestellt werden.