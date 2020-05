RHWebinare zur Ausbildungsverordnung Hauswirtschafter*in ab Juni 2020

Nach 20 Jahren gilt ab dem 1. August 2020 für die Hauswirtschaft eine neue Ausbildungsverordnung – und das ohne Übergangsfrist. Bianca Schuster vom Kolping-Bildungswerk in Frankfurt am Main war beim Neuordnungsverfahren direkt dabei und präsentiert im RHWebinar wichtige Änderungen und deren Auswirkungen.

Seit Ende April 2020 bietet die VNM Akademie RHWebinare an, also Fortbildung quasi aus dem Wohnzimmer der Referent*innen zu Ihnen auf die Arbeit oder ins Homeoffice auf den Bildschirm. Nach der Premiere mit Peter Bergen am 21. April 2020 (neuer Termin am 5. Mai 2020 zu Hygieneplänen) folgte gleich ein weiteres erfolgreiches RHWebinar am 22. April 2020 mit Christa Anna Fischer aus Köln zum Thema „Führen in der Krise“ (Foto).



Am 29. April 2020 zeigte auch Dr. Dieter Bödeker, dass er auf dem Bildschirm sein Wissen genauso klar vermitteln kann wie im Saal eines rhw-Hygieneforums und erfreute damit auch eine Schulklasse aus dem Hohenlohe-Kreis, die die Teilnahme an seinem RHWebinar gewonnen hatten — eine Aktion der rhw management während der Corona-Krise zur Unterstützung der Hauswirtschafts-Auszubildenden und zukünftigen HBLs (mehr dazu in der kommenden rhw management 5/2020).

Doch nun gibt es ein neues Thema, für viele von uns abseits von Corona DAS Thema des Jahres:

RHWebinar – „Die neue Ausbildungsverordnung Hauswirtschafter*in – was ist neu

(und zu tun)?“

Themenbereich 1 (30 Minuten)



· Die neue Ausbildungsverordnung ab 1. August 2020: Das bleibt gleich und das ändert sich am Berufsbild!

· Der veränderte Ausbildungsablauf mit Bezug auf die Schwerpunkte „Personenbetreuende Dienstleistungen“, „Serviceorientierte Dienstleistungen“ und „Ländlich-agrarische Dienstleistungen“ in der zweiten Ausbildungshälfte

· Zeit für Austausch und Fragen

Themenbereich 2 (30 Minuten)



· Umsetzungsideen und Möglichkeiten der geforderten Inhalte „Digitalisierung“ und „Nachhaltigkeit“ während der praktischen Ausbildung im Betrieb

· Zeit für Austausch und Fragen

Themenbereich 3 (30 Minuten)



· Das neue „Gesellenstück“ in der Hauswirtschaft: Veränderungen bei den Zwischen- und Abschlussprüfungen mit Blick auf das neue Prüfungsinstruments „Betrieblicher Auftrag“ bei der Abschlussprüfung

· Zeit für Austausch und Fragen

In jedem Themenblock versucht die Referentin auf bereits im Vorfeld aufgetretene/gestellte Fragen einzugehen. Außerdem ist nach jedem Bereich Zeit eingeplant zum kurzen Austausch/Chat mit Klärung noch offener Fragen.

Eine schriftliche Zusammenfassung erhält jede*r Teilnehmer*in nach dem RHWebinar.

Hier geht es zu den jeweils 1,5 stündigen RHWebinar-Terminen am

3. Juni 2020 18.00 bis 19.30 Uhr (Mittwoch)

18. Juni 2020 10.30 bis 12.00 Uhr (Donnerstag)

Außerdem können Sie sich weiterhin für den 9. rhw-Erfolgstag am Mittwoch, den 30. September 2020 in Frankfurt am Main zum Thema „Brennpunkt: Neue Ausbildungsverordnung“ anmelden (bereits rund ein Drittel der Plätze gebucht, vom Veranstalter aus Gründen des Gesundheitsschutzes vorsorglich begrenzt auf maximal 80 Teilnehmer*innen). Auch hier ist Bianca Schuster eine der vier Referent*innen.

Hier ein Überblick über weitere Termine der RHWebinare: