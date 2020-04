RHWebinare: rhw-Seminare nun (auch) im Internet

Nach wochenlangen Vorbereitungen und Tests geht es am 21. April 2020 los mit den meist einstündigen RHWebinaren. Mehrmals pro Woche können Sie sich ab sofort von zu Hause aus am PC oder Laptop weiterbilden, da die beliebten rhw-Präsenzseminare der VNM Akademie wegen der Corona-Krise bis auf weiteres pausieren müssen.

Sie haben nun die Gelegenheit, sich fachlich in kurzer Zeit ohne Anreise und die damit verbundenen Kosten auf den neuesten Stand zu bringen – bei der Arbeit oder von zu Hause aus. Über die Chat-Funktion können Sie natürlich auch Ihre konkreten Praxis-Fragen an die Referent*innen stellen oder sich miteinander austauschen.

Die Webinare sind begrenzt auf jeweils 25 Teilnehmer*innen. Anmeldungen sind – soweit Plätze verfügbar sind – zunächst bis spätestens einen Tag zuvor möglich. Die VNM Akademie ergänzt diese Reihe nach und nach mit weiteren Themen und Referent*innen. „Auch die Formate bauen wir mit der Zeit aus, aktuell sind die Webinare überwiegend 60 Minuten lang“, so Koordinator Ulrich Bartel.



Im April und Mai 2020 finden beispielsweise folgende Termine statt, für die Sie sich anmelden können; rhw-Abonnent*innen sparen aktuell 10 Euro pro Webinar:

APRIL 2020

21. April 2020

Infektionsintervention in Gemeinschaftseinrichtungen des Gesundheitswesens (mit Peter Bergen, 13 Jahre beim NLGA Niedersachsen und bestbewerteter Referent beim 17. rhw-Hygieneforum 2019!)

22. April 2020

Wie erfolgreiche Führungskräfte richtig leiten – Krisenkommunikation (mit Christa Fischer)

23. April 2020

Wie erfolgreiche Führungskräfte richtig leiten – Krisenkommunikation (mit Christa Fischer)

28. April 2020

Händehygiene, Spender und Schutzhandschuhe (mit Carola Reiner)

29. April 2020

Risikoanalyse und Risikobewertung – weder Verharmlosung noch Hysterie (mit Dr. Dieter Bödeker)

MAI 2020

7. Mai 2020

Basishygiene Reinigung – was brauchen wir jetzt? (mit Carola Reiner)



13. Mai 2020

Interkulturelle Teams leiten in schwierigen Zeiten (mit Christa Fischer)

13. Mai 2020

Aufbaukurs für Hygienebeauftragte (mit Dr. Dieter Bödeker)



14. Mai 2020

Basishygiene Wäsche – was brauchen wir jetzt? (mit Carola Reiner)

Sie finden alle aktuellen Termine der neuen RHWebinare hier:

www.rhwonline.de/kurse-und-veranstaltungen/