rhw-Aktion für Schulen „Corona heißt helfen“ Teil 1 beendet -es geht weiter mit Teil 2!

Mit zwei weiteren Schulklassen aus Düsseldorf beenden wir die RHWebinar-Aktion „Corona heißt helfen – Teil 1“ zu den Schulferien. Hauswirtschafts-Schulklassen aus vier Bundesländern konnten von RHWebinaren im Wert von über 1.400 Euro profitieren!

Heute kam eine E-Mail: „Wir, die Lehrerinnen und die Studierenden der beiden Klassen freuen uns sehr und möchten Ihnen, Carola Reiner und Herrn Bartel von der VNM-Akademie herzlichst danken. Die Unterstufe wird von der Mittelstufen- und Oberstufenklasse ein Protokoll des RHWebinars bekommen, so dass auch sie von den Webinaren profitieren werden.“

Danke auch an die Referenten Dr. Dieter Bödeker und Carola Reiner, die dabei mitgemacht haben!

Weiter bis zum 3. Juli 2020 läuft noch die rhw-Aktion „Corona heißt helfen“ Teil 2, wo Sie per E-Mail an die rhw-Redaktion robert.baumann(at)vnmonline(punkt)de das Ausbildungsangebot ihrer Schule/Fachakademie kostenlos vorstellen dürfen, da ja viele Tage der offenen Tür und Jobmessen 2020 ausgefallen sind. Wir sammeln und präsentieren dann alles auf einer Doppelseite in rhw management 7-8-2020 für Sie!

Hier ein Beispiel aus Kupferzell:

Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Hauswirtschaft Kupferzell

An der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft gibt es das Bildungsangebot zum/zur staatlich geprüften hauswirtschaftlichen Betriebsleiter/Betriebsleiterin (HBL). Am 14. September 2020 startet eine neue Fachschulklasse. Das Bildungsangebot „HBL“ ist – aufbauend auf dem Grundberuf Hauswirtschafter/-in, einem mittleren Bildungsabschluss sowie einer mindestens einjährigen Berufspraxis – auf zwei Jahre in Vollzeit angelegt. Bei fehlender Praxiszeit nach der Berufsabschlussprüfung „Hauswirtschafter/-in“ verlängert sich die fachschulische Ausbildung auf 2,5 Jahre.

Bewerbungen sind jederzeit möglich unter https://www.akademie-kupferzell.de mehr Infos und Einblicke ins Schulleben sind auf facebook @Akademie Kupferzell abrufbar. Weitere Bildungsangebote an der Akademie Kupferzell sind die berufsbegleitenden Lehrgänge zum/zur Meister/-in der Hauswirtschaft und Dorfhelfer/-in, die für das Frühjahr 2021 geplant sind.