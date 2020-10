Prof. Dr. Rosemarie von Schweitzer gestorben

Die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft trauert um ihr Ehrenmitglied Prof. Dr. Rosemarie von Schweitzer, die am 26. September 2020 im Alter von knapp 93 Jahren verstorben ist und um ihr Ehrenmitglied Ministerialrat a. D. Frank Bertsch, der am 12. August 2020 im Alter von 83 verstarb.

Beide haben die Arbeit der dgh in den vergangenen Jahrzehnten nachhaltig mitgestaltet und geprägt, heißt es in einer Mitteilung der dgh, die gerade ihre Jahrestagung 2020 online erfolgreich durchgeführt hat. Prof. Dr. Rosemarie von Schweitzer gilt als Mitbegründerin der Haushaltswissenschaft und Ökotrophologie an der Universität Gießen.

Ein Nachruf von Martina Feulner zu Prof. Dr. Rosemarie von Schweitzer folgt in rhw management 11/2020.

Zwei Nachrufe zu Prof. Dr. Rosemarie von Schweitzer und Frank Bertsch von Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe sind hier zu finden.

Fotos: Thomas Preuß, Turmpresse für die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft