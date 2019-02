Petition erfolgreich!

Der Bayerische Landesausschuss für Hauswirtschaft (BayLaH) hatte im Mai eine Petition an den Bayerischen Landtag gerichtet, in der es um den „Einsatz von hauswirtschaftlichen Fachkräften in Einrichtungen für Kinder“ ging. Die Petition hatte nun Erfolg.

Eine bessere hauswirtschaftliche Versorgung sei notwendig, um den Anforderungen aus den Bereichen Hygiene, Gesundheitsvorsorge, Ernährungsbildung und Alltagskompetenz gerecht zu werden. Der bayerische Landtag hat nun im Dezember entschieden, dass er die Petition „in vollem Umfang für berechtigt und durchführbar“ hält. Der Landtag erwartet von der Staatsregierung, dass dem Gesuch sobald als möglich stattgegeben und über den Vollzug berichtet wird. Gratulation, das ist toller Erfolg für den BayLAH und für die Hauswirtschaft in Kindertageseinrichtungen!

In rhw management 3/2019 werden wir darüber berichten, was diese Entscheidung nun praktisch für die Hauswirtschaft bedeutet.