P.E.G.-Akademie mit Seminar-Angeboten

Die P.E.G.-Akademie aus München stellt nicht nur mit einem virtuellen Stand auf der INTERHYGIENICA 2021 aus, sondern bietet das ganze Halbjahr 2021 interessante Angebote an für Fortbildungswillige in der Hauswirtschaft.Die P.E.G.eG München (Foto) ist die nach eigenen Angaben marktführende Genossenschaft in der Gesundheitswirtschaft. Hier eine Auswahl an Präsenz- und Online-Seminaren in der Hauswirtschaft, die die P.E.G.-Akademie aus München auch auf ihrem virtuellen Stand beim Symposium der Hauswirtschaft, der INTERHYGIENICA 2021 vom 25. bis 27. Februar 2021, präsentiert:

22. April 2021:

Webinar: Schulung zur Lebensmittelhygiene gemäß Erfordernis für Betriebsangestellte auf Basis von europäischer Verordnung EG 852/2004 und nationaler Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) mit Wilfried Hötzer https://www.peg-einfachbesser.de/seminar/online-seminar-schulung-zur-lebensmittelhygiene-gemaess-erfordernis-fuer-betriebsangestellte-apr-2021/

28. April 2021:

Online Seminar: Basishygiene im Reinigungs- und Wäscheservice – Was brauchen wir jetzt? mit Carola Reiner https://www.peg-einfachbesser.de/seminar/online-seminar-basishygiene-im-reinigungs-und-waescheservice-2021/

4. bis 5. Mai 2021: HACCP Umsetzung gesetzlicher Anforderungen in die Praxis – Küchen- und Lebensmittelhygiene im 360°Blick https://www.peg-einfachbesser.de/seminar/haccp-umsetzung-gesetzlicher-anforderungen-in-die-praxis-2021/

11. Mai 2021: Nachhaltigkeit im Bereich Küche – Workshop mit Mirko Voigt in München https://www.peg-einfachbesser.de/seminar/online-seminar-nachhaltigkeit-im-bereich-kueche/

7. Juli 2021: Prozessgestaltung in der Hauswirtschaft – Kompaktseminar –Abläufe planen und steuern mit Carola Reiner in München https://www.peg-einfachbesser.de/seminar/prozessgestaltung-in-der-hauswirtschaft-kompaktseminar-2021-mun/

8. Juli 2021: Wenn in sozialen Einrichtungen gekocht wird – Gute Hygiene- und Herstellungspraxis durch die Leitlinie mit Carola Reiner in München https://www.peg-einfachbesser.de/seminar/wenn-in-sozialen-einrichtungen-gekocht-wird/