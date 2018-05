Neue BAG-HW-Vorsitzende kommt aus Bayern

Am 5. Mai 2018 fanden turnusgemäß nach zwei Jahren wieder die Vorstandswahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft (BAG-HW) statt.

Zur ersten Vorsitzenden wurde in Frankfurt am Main Elvira Werner gewählt (DHB-Netzwerk Haushalt, Erlangen). Zweite Vorsitzende sind Helga Klingbeil-Weber (Referentin Hauswirtschaft und Verbraucherthemen bei der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands – kfd) und Heidrun Biedermann vom Deutschen Caritasverband.

Nach sechs Jahren inklusive zwei Wiederwahlen konnte die bisherige BAG-HW-Vorsitzende Martina Schäfer satzungsgemäß nicht noch einmal gewählt werden. Sie ist aber weiterhin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft und wird in der Funktion unter anderem weiter das Programm in der Hauswirtschafts-Halle auf der Connect-Fläche Hauswirtschaft und Verpflegung bei der Altenpflege-Messe in Nürnberg 2019 mitgestalten.