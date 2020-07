Nächste Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft frühestens 2022 in Bremen

Die aktuelle Covid-19-Pandemie hat jetzt auch Auswirkungen auf die Landes- und Bundeswettbewerbe der Hauswirtschaft in den Jahren 2021 und 2022.

Im März 2020 sollte rund um den Welthauswirtschaftstag die 31. Deutsche Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft in Lübeck stattfinden. Alle Landessiegerinnen waren bereits gekürt worden und bereit für den Bundesentscheid in der Hansestadt. Doch die Juniorenmeisterschaft musste kurzfristig abgesagt werden wegen des eingeführten Veranstaltungsverbots und den ersten Reiseeinschränkungen für Juroren und Teilnehmer*innen.

Für den nächsten Wettbewerb, der Ende März 2021 in Bremen geplant war, hat der MdH-Verband als Ausrichter nun das Problem, dass bereits reihenweise Landesverbände ihre regionalen Wettbewerbe abgesagt haben. Im Juli 2020 folgte dann auch die bisher letzte Absage des für Januar 2021 in Würzburg geplanten Landesleistungswettbewerbs in Bayern. Somit sei eine deutsche Meisterschaft endgültig Makulatur geworden, sagte Claudia Forster-Bard gegenüber rhw management.

Deutsche Juniorenmeisterschaft in Bremen 2021 abgesagt

Somit wurde im Juli 2020 „schweren Herzens“ die DJHW an der Inge Katz Schule – Berufsbildende Schule für Sozialpädagogik und Hauswirtschaft – (vormals Schulzentrum Neustadt) in Bremen 2021 abgesagt.

Claudia Forster-Bard: „Wir freuen uns sehr, dass die Schulleiterin Judith Mahlmann mit ihrem Team für den Termin im März 2022 auch zur Verfügung steht. Wir hatten schon eine gemeinsame virtuelle Arbeitskreis-Sitzung unter der Leitung von Anita Groh-Allgaier und haben am Welthauswirtschaftsthema „Waste literacy“ gearbeitet.“

Die Vielzahl der Absagen sei sehr bedauerlich. Die Wettbewerbe lebten bisher immer von viel Teamarbeit, und das soll auch möglichst so bleiben, nun eben erst im Jahr 2022, mit dem dann dritten Versuch – nach Lübeck 2020 und Bremen 2021 – in Norddeutschland.





