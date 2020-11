Masken beim Kochen?

Wir bitten Sie um eine Auskunft über die Maskenpflicht für unsere Küchenmitarbeiter. Wir sind eine private, stattlich anerkannte Mittelschule mit Wohngruppen. Auf unserem gesamten Gelände herrscht derzeit Maskenpflicht, wenn Kontakt zu anderen Personen besteht. In unserer Großküche arbeiten vier Mitarbeiter, der Mindestabstand untereinander kann nicht immer gewährleistet werden. Auch haben sie Kontakt zu den anderen Mitarbeitern und Kindern, die (mit Masken) zum Essenholen in die Küche kommen. Bisher weigern sich die Mitarbeiter, Masken in der Küche zu tragen. Gibt es eine gesetzliche Vorgabe, die Küchenmitarbeiter zum Tragen einer Maske (oder eines Visiers) zu verpflichten?