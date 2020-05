LAG HW NRW berät Expertenrat des Landes zu Corona-Maßnahmen

Die Landesregierung von NRW um Armin Laschet hat zur Erarbeitung der Lockerungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie einen Expertenrat berufen. Mit dabei ist auch die Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft NRW.

Nach Kontaktaufnahme durch die Vorsitzende Christa Anna Fischer hat der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Armin Laschet der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft NRW angeboten, ihre Fachkompetenz einzubringen. Die LAG freut sich sehr, dass die Hauswirtschaft an dieser Stelle Einfluss nehmen kann. Die Mitarbeit wird gern gesehen – der Rat aus der Hauswirtschaft sei ausdrücklich gewünscht. Ideen und Anregungen können von Mitgliedern in NRW an Christa Anna Fischer gesendet werden: christa.fischer@laghw-nrw.de.

