Kostenloser Standard: Reinigung von Bewohnerzimmern

Die ZHAW Zürich hat gemeinsam mit einem Netzwerk aus Reinigungs- und Hygienefachleuten standardisierte Prozesse und Maßnahmen für die Reinigung von Covid-19-Isolationszimmern entwickelt und in Schulungsmaterialien festgehalten.

Neben den bisherigen Schulungsvideos für Reinigungskräfte in Krankenhäusern gibt es nun auch Leitlinien für die Reinigung von Isolationszimmern in Altenheimen.

Während der ersten und zweiten Welle von Erkrankungen durch den Coronavirus waren Bewohner*innen von Langzeitinstitutionen wie Alters- und Pflegeheimen sowie Institutionen für Menschen mit Behinderung besonders stark betroffen. Bis die Impfungen greifen, werden viele Heimbewohner*innen präventiv oder in Folge einer bestätigten Covid-19-Infektion isoliert. Die Situation stellt auch die Reinigungskräfte vor große Herausforderungen.



Zur fachlichen Unterstützung hat das Institut für Facility Management der ZHAW gemeinsam mit Fachleuten aus der Gebäudereinigung und der Infektionsprävention und in Kooperation mit dem Branchenverband Curavia Schweiz einen Leitfaden für die Reinigung von Bewohnerzimmern während und nach Aufhebung einer Isolation infolge Covid-19 publiziert. Dieser enthält einen standardisierten und mit Piktogrammen illustrierten Reinigungsablauf sowie Empfehlungen für Schutzmaßnahmen. Ziel ist es, den Reinigungskräften mit konkret anwendbarem Schulungsmaterial zu mehr Sicherheit zu verhelfen – im Umgang mit der Covid-19-Pandemie und darüber hinaus.



Mitautorin Irina Pericin Häfliger gegenüber rhw management: „Der Hauptunterschied zwischen einem Heim- und Spitalzimmer besteht in der Einrichtung und Materialisierung. In Bewohnerzimmern wird die Zimmereinrichtung in der Regel mit persönlichen Gegenständen, Bildern, Vorlegeteppichen, einzelnen Möbelstücken, usw. ergänzt. Die Bewohnerinnen und

Das Dokument steht ab sofort auf der Website der ZHAW kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung (Deutsch, Französisch und Italienisch).

www.zhaw.ch/ifm/covid-reinigung