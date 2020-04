Ja was denn nun? Abgesagt? Durchgeführt? Verschoben?

Was findet statt, was wird verschoben, was fällt aus in der Hauswirtschaft? Gestern haben wir dem großen rhw-Kalender 2020 mal wieder ein Update verpassen können.

Die ersten Messen werden virtuell, die Messen Internorga und Altenpflege sind erst in den Juni verschoben worden und nun endgültig für 2020 abgesagt. Zwei Bundesverbände kooperieren mit rhw management beim 9. rhw-Erfolgstag am 30. September 2020 in Frankfurt am Main und manche Veranstalter glauben, dass im Juni 2020 noch ganz normal getagt werden kann.

Hier für Sie eine Übersicht!

https://www.rhwonline.de/branchentermine-der-hauswirtschaf…/