“Internet-Hygiene-Pranger” beschlossen (rhw-Seminar dazu in Dortmund)

Der Bundesrat hat am 13. April 2019 beschlossen, dass Lebensmittelbetriebe und (Groß-)Küchen, die mit einem Bußgeld von mindestens 350 Euro bei einer Kontrolle belegt wurden, für ein halbes Jahr im Internet genannt werden dürfen.

Der Bundesrat hat am Freitag, den 13. April 2019 ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz gebilligt, das vorsieht, gravierende Hygieneverstöße in Restaurants und Cafés ab 350 Euro Bußgeld online zu veröffentlichen. Damit wird die Sache Gesetz! Der Entscheid des Bundesverfassungsgerichts vom 21. März 2018 stellte klar, dass diese Praxis erlaubt ist und innerhalb eines Jahres bis Ende April 2019 gesetzlich umzusetzen sei. Verstöße ab einem Bußgeld von 350 Euro werden damit zukünftig 6 Monate lang bundesweit im Internet für alle Kunden/Bewohner/Angehörige öffentlich einsehbar sein.

