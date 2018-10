In wenigen Tagen beginnt das 16. rhw-Hygieneforum!

Am 7. November 2018 steigt in Erding das große Forum mit einem Update in Sachen Hygiene für die Hauswirtschaft. Zusätzlich und neu auf der Bühne sind Carola Reiner und Martina Feulner!

Bereits über 100 Anmeldungen, 10 Vorträge, 4 Workshops, eine Signierstunde, Rallye-Preise im Wert von fast 1.000 Euro, über 20 Aussteller und noch bis 25. Oktober 2018 läuft die Registrierung. Dann ist Anmeldeschluss für das 16. rhw-Hygieneforum am Mittwoch, den 7. November 2018 in der Stadthalle Erding/Nähe Flughafen München (nach vielen Jahren wieder in Süddeutschland).

Zudem zugesagt haben mit Vorträgen der Buchautor von “Ein Keim kommt selten allein” Prof. Dr. Markus Egert, Dr. Dieter Bödeker, Rainer Nuss, Dr. Nina Wantia, Michael Heimpel und viele, viele mehr!

Foto: Zusätzlich und neu auf der Bühne sind Carola Reiner (CCR Unternehmensberatung, links) und Martina Feulner (H wie Hauswirtschaft), die gerade die Hygiene-Leitlinie “Wenn in sozialen Einrichtungen gekocht wird” überarbeiten!

Hier gibt es die letzten verfügbaren Tickets, der sehr günstige Preis 2018 ab 123,– Euro zzgl. MwSt. ist tatsächlich bereits kalkuliert für Sie

mit Sitzplätzen mit großem Tisch als Ablagefläche für Ihre Notizen,

10 Fachvorträge und Workshops mit renommierten Experten zu Ihren Praxisthemen

inklusive Büfett,

W-LAN,

Verlosung attraktiver Preise im Wert von fast 1.000 Euro

und allen Getränken.

Jetzt noch anmelden!

https://www.rhwonline.de/events/16-rhw-hygieneforum-in-der-stadthalle-erding/