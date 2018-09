Ihre Vorschläge: 30 wichtige Persönlichkeiten der Hauswirtschaft!

Wir planen ein Cover mit 30 wichtigen Persönlichkeiten der Hauswirtschaft, die besonders aktiv sind. Wer darf dabei nicht fehlen? Wer gehört für Sie aufs Cover der rhw praxis?

Kaum ist die aktuelle Ausgabe 3/2018 von rhw praxis 3/2018 “Leistungsvergabe und Qualitätssicherung” erschienen, haben wir etwas vor mit Ihnen! Denn eine ganz besonderes Ausgabe rhw praxis 4/2018 ist bereits seit einigen Monaten in Vorbereitung: In der Hauswirtschaft gibt es viele wichtige Akteure, doch nicht alle sind Leserinnen und der Politik bekannt. „Macht“ hat Hauswirtschaft nur dann, wenn sie sichtbar werden kann.

Hierzu möchte die Redaktion von rhw praxis einen Beitrag leisten, indem wir in einer 50-seitigen Ausgabe 4/2018 die wichtigen Verbände, Hochschulen und Netzwerke der Hauswirtschaft vorstellen.

Bitte schreiben Sie hierzu Ihre Vorschläge (gerne auch gleich mehrere) in die Kommentarspalte von Facebook @rhwmanagement oder Chefredakteur @robertbaumann – also z. B. “Prof. Margarete Sobotka” etc.

Natürlich können Sie auch Ihre Denkanstöße an die Mail-Adresse senden der rhw-Redaktion: rhw.redaktion(at)vnmonline.de .

DANKE! Oben schon mal ein Cover-Entwurf, wie es ungefähr aussehen könnte. Machen Sie gerne mit! Wir sind gespannt!