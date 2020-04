Foto-Aufruf „Hauswirtschaft ist…“

Können Sie sich noch an die kleinen Zeichnungen „Liebe ist…“ aus den 1970er/80er Jahren erinnern? HWL Patricia Adams-Lenhardt vom Haus Hog‘n Dor Norderstedt möchte gerne mit rhw management dieses Format für die Hauswirtschaft anhand von aktuellen Fotos wiederbeleben.

Zum Beispiel:

– Wer wäscht eigentlich die Wäsche im Pflegeheim? – Die Hauswirtschaft #Wäschepflege

– Bei wem ist Omas gute Bluse in besten Händen? Bei der Hauswirtschafter*in #Wäschepflege

– Wer hat eigentlich so schön für Ostern dekoriert? Der Hauswirtschafter*in #Raumgestaltung

– Wie warm die Frühlingssonne durch die blanken Fensterscheiben scheint! Die Hauswirtschaft war´s #Hausreinigung

– Wer ist eigentlich mit „Pflegepersonal“ gemeint? Auf jeden Fall auch die Hauswirtschaft #Versorgungsleistungen

Senden Sie uns bitte hierzu bis zu drei nummerierte Fotos und passende Statements zu an rhw.redaktion(at)vnmonline.de mit dem„Stichwort „Hauswirtschaft ist…“! Wir von der rhw-Redaktion gießen es dann in eine bestimmte Form und ergänzen es durch einen Fachbegriff mit Hashtag (Überbegriff für die Suche in Social Media).

Diese kleinen Botschaften können Sie dann später teilen – auch außerhalb unseres „Hauswirtschafts-Dunstkreises“ und so für diesen Beruf werben. Zusätzlich geben diese den tätigen Hauswirtschafter*innen eine Bestätigung und erinnern sie – falls nötig – an ihre Fachlichkeit und ihr Selbstbewusstsein.

Das Foto mit den Mundschutz-Keksen stammt von Bianca Schuster aus dem April 2020. Sie ist auch Referentin beim 9. rhw-Erfolgstag am Mittwoch, den 30. September 2020 in Frankfurt am Main zum Thema „Brennpunkt: Neue Ausbildungsverordnung“, zu dem Sie sich hier anmelden können.