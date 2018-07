Fachbuch “Reinigungsmanagement” in neuester Auflage

Nach wochenlangen Vorbereitungen – unter anderem mit Updates von den Messen CMS und Interclean – wird die neue, zweite Auflage des rhw-Fachbuchs “Reinigungsmanagement” von Irina Pericin Häfliger kommende Woche gedruckt.

Die erste Auflage ist schon seit Wochen ausverkauft, jetzt kommt Ende Juli 2018 endlich die neue, aktualisierte Auflage des Buchs “Reinigungsmanagement” von Irina Pericin Häfliger:

Die neuen Tarife für Gebäudereinigung in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden genauso berücksichtigt wie aktualisierte Marktdaten.

Hochaktuell ist die fast verdreifachte Übersicht zu aktuellen Apps und Software-Tools in der Gebäudereinigung!

Allein 70 Seiten Anhang mit Checklisten, Richtlinien und rechtlichen Bestimmungen machen das Buch zu einem wertvollen Ratgeber.

Rezensionen zur ersten und aktuellen zweiten Auflage:



„Für eine professionelle Herangehensweise ist das Buch von Irina Pericin Häfliger eine sehr gute Hilfestellung mit echtem Mehrwert. Denn Sauberkeit, und damit Hygiene und Gesundheit, sind kein Luxus, sondern in einer zunehmend vernetzten Welt unumgänglich.“

(Markus Asch, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung und Geschäftsführer Professional Channels bei der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG)

„Die heutigen Themen Digitalisierung und Effizienzsteigerung, welche eine Umdenkensweise und Transformation erzeugen, bedingen eine wissenschaftliche und professionelle Grundlage. Irina Pericin Häfliger beschreibt dies in ihrem in zweiter Auflage erschienenen Buch ausführlich und nachhaltig. “ (Jürg Brechbühl, Präsident Allpura – Verband Schweizer Reinigungs-Unternehmen)

„Das Buch „Reinigungsmanagement“ von Irina Pericin Häfliger kann ich nach intensiver Studie besonders empfehlen. In der Hochschullandschaft gibt es bis jetzt nicht Vergleichbares. Das Buch eignet sich durch die breite Anlage der Organisation und Managementlehre im Besonderen für den Einsatz in den Studiengängen Facility Management, Lebensmittel und Hygienetechnik.“ (Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Winter, Hochschule Albstadt-Sigmaringen)

„Den Anspruch einer ganzheitlichen Betrachtung von Reinigungsdienstleistungen hat Pericin Häfliger mit dem vorliegenden Buch definitiv erfüllt. Viele praktische Beispiele runden die Ausführungen ab. (Dr. Barbara Hohmann Beck, Vizedirektorin, Alterszentren der Stadt Zürich; Christina Hohmann-Schaub, Berufsverband Hauswirtschaft e.V.)

Das Buch (Hardcover, über 470 Seiten mit rund 200 Abbildungen) kann ab sofort für 49,90 Euro bestellt werden unter

https://www.fachbuchdirekt.de/epages/61404068.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61404068/Products/978-3-95409-045-7