Eröffnung des „Kompetenzzentrums für Hauswirtschaft“ im November

Am 15. November 2017 findet in Triesdorf die feierliche Eröffnung des Bayerischen „Kompetenzzentrums für Hauswirtschaft“ statt.

Am 19. Oktober 2017 wurde es rhw management von Ministerialrätin Gisela Miethaner als Vertreterin der zuständigen Stelle Berufsbildung in der Hauswirtschaft am Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten offiziell bestätigt:

Am 15. November 2017 findet in Triesdorf die feierliche Eröffnung des bayerischen „Kompetenzzentrums für Hauswirtschaft“ statt. Die Einladungen werden aktuell versendet. In Triesdorf befinden sich mehrere Einrichtungen zur Aus- und Weiterbildung in der Hauswirtschaft, unter anderem die traditionsreiche Fachakademie (sie bildet Betriebswirtinnen und Betriebswirte für Ernährungs- und Versorgungsmanagement aus) und die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf für den Studiengang Ernährung und Versorgungsmanagement (auch dual). In Bayern gibt es bereits ein Kompetenzzentrum für Ernährung (abgekürzt KErn). An dieses Modell soll offenbar angeschlossen werden.