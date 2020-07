Entschieden: 9. rhw-Erfolgstag geht als Online-Event live aus vier Städten über die Bühne

50 Euro beim Preis sparen und bequem und sicher von zu Hause aus den Referent*innen folgen: Der 9. rhw-Erfolgstag geht statt in Frankfurt am Main am 30. September 2020 als Online-Event live aus vier Städten über die Bühne. Das haben die Veranstalter Anfang Juli 2020 entschieden.

Nach 20 Jahren gilt ab dem 1. August 2020 für die Hauswirtschaft eine neue Ausbildungsverordnung – und das ohne Übergangsfrist. Hierzu ist der 9. rhw-Erfolgstag am Mittwoch, den 30. September 2020 zum Thema „Brennpunkt: Neue Ausbildungsverordnung“ geplant.

Der fürs Haus der Kirche geplante 9. rhw-Erfolgstag wird nun erstmals eine Online-Tagung, ähnlich wie sie der Verband UGB erst kürzlich mit hunderten Teilnehmer*innen sehr erfolgreich durchgeführt hat. Alle bereits angemeldeten Teilnehmer*innen erhalten in Kürze von uns eine E-Mail, ob sie am Online-Event teilnehmen möchten, mit folgenden Vorteilen:

Der neue Tagungsort ist nun: Bei Ihnen zu Hause oder auf der Arbeit am Bildschirm, bequem und vor allem in Zeiten der Pandemie hygienisch sicher.

Gut zu erreichen: Sie brauchen nicht anzureisen oder zu übernachten – sondern erhalten rechtzeitig von uns einen Link zur Veranstaltung. Die vier Referent*innen aus Bonn, Göppingen, Frankfurt und München und werden Ihnen direkt zugeschaltet!

Der Eintritt ist nun 50 Euro günstiger: Da wir keine Raummiete oder Catering zahlen werden, verringern wir auch für Sie den Eintrittspreis deutlich — um 50 Euro pro Person. Außerdem laden wir die dritte angemeldete Person aus einer Einrichtung ein beim Vorteil „Drei für zwei“!