Einladung zur Hausmesse bei Stahl

Am 01. und 02. sowie am 04. und 05. Februar lädt STAHL Wäschereimaschinen alle interessierten Fachbesucher in die Firmenzentrale nach Sindelfingen ein. An diesen Tagen haben Kunden sowie Interessierte die Möglichkeit, die ganze STAHL Wäschereimaschinen-Welt zu entdecken. Es wird auch eine Führung durch die Produktion angeboten. Die Teilnahme ist nur für angemeldete Besucher täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr möglich. Anmelden können sich alle Fachbesucher bis 24. Januar unter https://stahl-waeschereimaschinen.de/anmeldung/