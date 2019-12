Einkaufsgenossenschaft P.E.G. eG wird 50

Im Jahr 2020 feiert die P.E.G. eG aus München ihr 50-jähriges Bestehen. Doch nicht nur beim Einkauf und Beratung, sondern auch bei Seminaren spielt die Hauswirtschaft eine Rolle.

617 Miteigentümer mit mehr als 3.380 Gesundheits- und Sozialeinrichtungen: Als Genossenschaft unterstützt die P.E.G. eG aus München seit 50 Jahren ihre Miteigentümer bei der Versorgung von Patienten, Rehabilitanden und Pflegebedürftigen. Gegründet wurde die Gesellschaft im Jahr 1970.

Folgende Seminare für die Hauswirtschaft werden in den nächsten Monaten jeweils in München direkt in der „PEG Die Akademie“ stattfinden:

4. Februar 2020 in München: Professionelle Personalauswahl – Mitarbeiter finden, binden und weiterentwickeln

11. Februar 2020 in München: Prozessgestaltung in der Hauswirtschaft – Abläufe planen und steuern

13. Februar 2020 in München: Herr im Haus bleiben – Umgang mit Dienstleistern in der Hauswirtschaft

3. März 2020 in München: Konflikt- und Teammanagement – Zusammen arbeiten, Herausforderungen meistern

