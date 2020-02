Die neue DIN-Norm gilt auch für Alten- und Pflegeheime

Die rhw-Redaktion hat gerade vom Obmann Prof. Benjamin Eilts erfahren, dass die im Sommer 2020 erscheinende DIN-Norm für die Reinigung von Krankenhäusern auch für Alten- und Pflegeheime und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens gelten wird!

Seit einigen Jahren wird in einem Arbeitskreis an der ersten DIN-Norm für die Reinigung im Gesundheitswesen gearbeitet. Anfang März 2020 wird die erste Fassung als Entwurf zum Kommentieren ins Netz gestellt, im Sommer 2020 erscheint dann die Norm (mehr dazu in der aktuellen rhw management 3/2020).

DIN-Arbeitskreis-Obmann Prof. Dr. Benjamin Eilts von der Hochschule Albstatt-Sigmaringen (Foto) wird das Ganze dann persönlich vorstellen beim 18. rhw-Hygieneforum im Edwin-Scharff-Haus an der Donau am 12. November 2020 in Neu-Ulm.

Das ganze Programm des 18. rhw-Hygiemforums — unter anderem mit Beiträgen Martina Feulner (die neue 2020er Leitlinie Caritas und Diakonie) und Dr. Dieter Bödeker (Berufskleidung in Wohngemeinschaften) — steht ab April 2020 online.