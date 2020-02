Die finden wir gut :-) Karriereleiter Hauswirtschaft

Kennen Sie schon diese Karriereleiter der Hauswirtschaft? Sie stellt hervorragend die Aufstiegsmöglichkeiten in der Hauswirtschaft dar und hat die meisten Likes auf Facebook bei rhw management bekommen.

Diese Karriereleiter steht in der Akademie für Landwirtschaft und Hauswirtschaft (ALH) in Kupferzell, wo ab 23. März 2020 wieder die Lehrgangswochen für die „Überbetriebliche Ausbildung für das Reinigen und Pflegen von Textilien“ (ÜBA) in Baden-Württemberg beginnen.

Wir berichten darüber — und über die Verdienstmöglichkeiten. Mehr zum Thema lesen Sie in der aktuellen rhw management-Ausgabe 3/2020.

Kennen Sie schon unseren Facebook-Auftritt https://www.facebook.com/rhwmanagement/ ?

Jede Woche viele weitere, wichtige und unterhaltsame News und Austausch mit Kolleginnen aus der Hauswirtschaft!

Sie haben berufliche Fragen aus Ihrer Praxis und brauchen eine Lösung? Das rhw-Expertenteam hilft Ihnen kostenlos, wenn Sie Abonnentin der rhw management sind. Sie erreichen das Team per E-Mail an die Redaktion (siehe Kontakt) – wir versuchen, Ihre Anfrage innerhalb von 14 Tagen beantworten zu lassen! Danke!