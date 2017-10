dgh-Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand

Die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh) hat am 21. September 2017 auf der Burg Warberg bei Helmstedt einen neuen Vorstand gewählt. Die Wahl stand turnusmäßig an.

Neu in den Vorstand wurden gewählt Professor Dr. Sascha Skorupka, der an der Hochschule Fulda das Fachgebiet Haushaltstechnik vertritt, sowie Martina Schäfer, die seit Jahren in der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft die Bundesarbeitsgemeinschaft der hauswirtschaftlichen Verbände (BAG HW) leitet.

Nicht mehr für den Vorstand kandidierten die bisherigen stellvertretenden Vorstandsmitglieder Sigried Boldajipour und Mareike Bröcheler. Beide werden weiterhin ihre fachliche Expertise in die Arbeit der dgh einbringen.

Dr. Inge Maier-Ruppert (Foto: Robert Baumann) kandidierte nicht mehr für den Vorsitz, wurde aber als stellvertretendes Vorstandsmitglied wiedergewählt.

Die Suche nach einem Kandidaten/einer Kandidatin für den Vorsitz gestaltete sich schwierig. Die Vereinbarkeit der beruflichen Arbeitsbelastung mit einem Ehrenamt, für das beliebig Engagement aufgebracht werden kann, ist die offene Frage in vielen Verbänden, nicht nur in der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft. Die Mitgliederversammlung diskutierte in diesem Zusammenhang die Aufgaben wie auch die Anforderungen an den Vorsitz der Fachgesellschaft.

In der nächsten Mitgliederversammlung anlässlich der dgh-Jahrestagung vom 21. bis 23. Februar 2018 in Stuttgart wird das Thema somit erneut auf der Tagesordnung stehen. Bis der Vorsitz im Februar neugewählt ist, vertritt Dr. Inge Maier-Ruppert die Fachgesellschaft weiter als kommissarische Vorsitzende.

Dem dgh-Vorstand gehören nun an: Dr. Inge Maier-Ruppert (Lappersdorf), Martina Schäfer (Ostrach-Wangen), Prof. Dr. Sascha Skorupka (Fulda) sowie als geschäftsführendes Vorstandsmitglied Andrea Jenkel (Taunusstein) und als rechnungsführendes Vorstandsmitglied Christiane Heeren (Oldenburg).