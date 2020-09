dgh-Jahrestagung und Messe Interclean virtuell

Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft findet als Online-Event statt, die Messe Interclean soll ausschließlich als virtuelle Messe stattfinden.

Die Infektionen mit Covid-19 nehmen in Teilen Europas wieder stark zu. Auch die größte Reinigungsmesse Europas 2020, INTERCLEAN, die bereits vom Juni-Termin in den November 2020 geschoben wurde, findet in der Form nicht statt. Nach Rücksprache mit Ausstellern und wichtigen Interessensvertretern haben die Organisatoren der Interclean beschlossen, die Reinigungsfachmesse in Amsterdam als Präsenzveranstaltung in diesem Jahr abzusagen. Stattfinden soll vom 3. bis 6. November 2020 hingegen ein virtuelles Event.

Die Ende September 2020 als Präsenzveranstaltung geplante Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft in Triesdorf findet am 23. September 2020 als Online-Event statt. Abgesagt wurde zudem die Feier zum 75. Bestehen des DHB Netzwerk Haushalt Bayern, die im Rahmen der dgh-Jahrestagung am Abend zuvor gefeiert werden sollte.

Über das 18. rhw-Hygieneforum informieren wir Sie dann Anfang Oktober 2020 genauer, im nächsten Newsletter der rhw management. Vorab für Ihre Planung: Das 18. rhw-Hygieneforum wird angesichts der Pandemie-Entwicklung in Bayern auf ein virtuelles Format hinauslaufen und am 12. November 2020 stattfinden mit Martina Feulner, Prof. Dr. Dirk Bockmühl, Dr. Dieter Bödeker und Prof. Dr. Benjamin Eilts. Das Präsenz-Seminar für Hygienebeauftragte mit Dr. Dieter Bödeker (bereits ausgebucht) einen Tag zuvor wird wie geplant durchgeführt.Weitere Informationen folgen in etwa einer Woche.