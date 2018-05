Deutscher Hauswirtschaftsrat beim 12. Deutschen Seniorentag

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) lädt vom 28. bis 30. Mai 2018 zum 12. Deutschen Seniorentag in die Westfalenhallen nach Dortmund ein. Der Deutsche Hauswirtschaftsrat beteiligt sich in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) an der Veranstaltung.

Wilma Losemann, Vizepräsidentin des Deutschen Hauswirtschaftsrates und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes haushaltsnaher Dienstleistungsunternehmen (BHDU), wird am 29. Mai einen Fachvortrag zum Thema: „Aufbau und Entwicklungsmöglichkeiten von Angeboten zur Unterstützung im Alltag“ halten. Der Vortrag zeigt Wege zum Aufbau neuer Unternehmensformen zur hauswirtschaftlichen Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen auf. Bei der Gründung eines solchen Unternehmens müssen einige Stolpersteine überwunden werden, die sich aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen des Pflegestärkungsgesetzes II und – bezogen auf das Land Nordrhein-Westfalen – der Förderungsverordnung (AnFöVO) ergeben. Aber nicht nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen gilt es zu erfüllen: Es müssen darüber hinaus engagiertes Personal gefunden und gute Kommunikationsstrukturen etabliert werden. Dienstleister im Bereich Betreuung und Hauswirtschaft erhalten mit dem Referat Unterstützung und Information.

Wilma Losemann: „Aufbau und Entwicklungsmöglichkeiten von Angeboten zur Unterstützung im Alltag“ am Dienstag, den 29. Mai 2018 von 16.30 – 17.30 Uhr in „Saal 4+5“.

Zum Deutschen Seniorentag

Seit 31 Jahren finden die Deutschen Seniorentage alle drei Jahre an verschiedenen Orten statt. Zum Seniorentag 2018 werden mehr als 15.000 Besucher/innen erwartet, auf die ein vielfältiges Programm mit Diskussionen, Workshops, Vorträgen und Mitmach-Angeboten wartet. Motto des diesjährigen Seniorentages ist: „Brücken bauen“. Gefördert wird der Seniorentag durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund. Die Schirmherrschaft übernimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der mit einer Festrede den diesjährigen Seniorentag eröffnet. Informationen zum Deutschen Seniorentag finden Sie unter dem Link:

http://www.deutscher-seniorentag.de/