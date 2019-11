Der Deutsche Hauswirtschaftsrat hat neuen Vorstand gewählt

Am 18. November 2019 wurde in Frankfurt am Main der neue Vorstand des Deutschen Hauswirtschaftsrats e. V. (DHWiR) gewählt. Neue Vizepräsidentinnen sind Sigried Boldajipur (dgh) und Annette Heuser (BHDU).

Annette Heuser ist Prokuristin bei Faber-Management, einem Unternehmen für haushaltsnahe Dienstleistungen aus Gießen (und Betreiber des Schlosses Rauischholzhausen).

Sigried Boldajipour ist Sprecherin der Sektion Bildung im Deutschen Hauswirtschaftsrat und war Referentin im Referat Berufsbildende Schulen bei der Senatorin für Bildung sowie Leiterin der Fachschule für Hauswirtschaft in Bremen, Qualitätsbeauftragte und Koordinatorin für Curriculumarbeit an berufsbildenden Schulen. Jetzt ist Sigried Boldajipour im Ruhestand.

Die Wahl des/der Präsident/in wird im nächsten Jahr erfolgen.

Ein großer Dank ging an die bisherige Präsidentin Dorothea Simpfendörfer (Foto), die den Verband die ersten drei Jahre geleitet hat sowie die Vizepräsidentinnen Urte Paaßen und Wilma Losemann.

Mehr zum Thema und Fotos unter https://www.hauswirtschaftsrat.de/