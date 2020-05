Corona: Über 20 Schilder von rhw management kostenlos zum Download

Corona heißt helfen: Die Grafik der rhw management hat kostenlose PDF-Schilder für Sie gestaltet, mit denen Sie öffentliche Räume und Gastronomie besser kennzeichnen können.

Wegekennzeichnung, Maskenpflicht, Sicherheitsabstand, Datenaufnahmen der Besucher und Gäste – es gibt gerade viel zu beschildern aufgrund der strengen Auflagen in der Gastronomie. Wir helfen Ihnen! Diese Dateien können Sie in beliebiger Größe ausdrucken – auch in einer Variante, in der Sie das Logo Ihrer Jugendherberge/Heim/Restaurant/Tagungshaus/ Café bequem oben rechts einfügen können.

Hier können Sie die PDFs KOSTENLOS als Service ihrer Zeitschrift rhw management herunterladen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Durchhaltevermögen bei Ihrer Arbeit.

Corona heißt helfen!

