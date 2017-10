Branchentermine der Hauswirtschaft bis 2020

Was gibt es bis ins Jahr 2020 an großen Veranstaltungen und Messen?

Hier laufend aktualisiert die Termine der Hauswirtschafts-Branche!

Oktober 2017

4. Oktober 2017

Fachkongress: Wie i(s)st der Gast von morgen? (KErn)

München

7. bis 11. Oktober 2017

Messe Anuga

Köln

12. Oktober 2017

Professionelle Wäschepflege in der Pflegeeinrichtung von Wirtex und Berufsverband Hauswirtschaft e.V.

Berlin

12. und 13. Oktober 2017

14. S & F Symposium

Fürstenfeldbruck

12. und 13. Oktober 2017

16. Europäischer Gesundheitskongress

München

13. Oktober 2017

Verleihung der Meisterbriefe Hauswirtschaft in Bayern

Ansbach

14. und 15. Oktober 2017

Tag der offenen Tür am Agrarbildungszentrum Abt. Haushaltstechnik

Landsberg am Lech

16. Oktober 2017

Fachtagung Hauswirtschaft und Demenz: „Zahncreme auf Spaghetti – zum Umgang mit Demenz“

Osnabrück-Halle

16. Oktober 2017

Abendveranstaltung: „Ein Kessel Buntes im Kopf: Demenz mit Leichtigkeit begegnen“

Osnabrück-Halle

16. Oktober 2017

oikos-Expertennachmittag Hauswirtschaft: „Von Anfang an – mit Qualität ausbilden“ am Oberschwabentag

Ravensburg

17. und 18. Oktober 2017

Messe Cleanzone

Frankfurt am Main

17. bis 20. Oktober 2017

Messe A+A (Arbeitssicherheit und betriebliche Gesundheit)

Düsseldorf

18. Oktober 2017

P.E.G.-Fachtagung

München

20. Oktober 2017

PQHD-Abschlusstagung

Gießen

24. und 25. Oktober 2017

3. Deutsches Hauswirtschaftsforum

Münster (abgesagt)

27. Oktober 2017

Tagung 2017 „Essen als Ideologie, Ernährungskommunikation in postfaktischen Zeiten“

Frankfurt am Main

24. und 25. Oktober 2017

VKK-Herbstakademie

Wiesdaden

25. und 26. Oktober 2017

Facility Manager: 2. FM-Innovationsbörse

Düsseldorf Kaarst

25. und 26. Oktober 2017

13. Paderborner Hygiene-Symposium der Hygiene-Inspektoren NRW

Paderborn

26. Oktober 2017

oikos-Expertennachmittag Hauswirtschaft: „Von Anfang an – mit Qualität ausbilden“

Freiburg, Edith-Stein-Schule



26. bis 28. Oktober 2017

Jahrestagung Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege

Kassel

November 2017

5. bis 7. November 2017

Messe: ISS GUT! Die Fachmesse für den Außer-Haus-Markt

Leipzig

7. und 8. November 2017

15 Jahre HOT-Haushaltstraining Fachtagung

Paderborn

8. und 9. November 2017

Bundesentscheid Hauswirtschafts-Award 2017

Fachschule Gaming (Niederösterreich)

9. und 10. November 2017

8. Forum Interessengemeinschaft Klinik-Services

Freiburg

9. November 2017

15. rhw-Hygieneforum

Hannover



Jetzt mit zusätzlichen Workshops zu „Staubbindendem Wischen“ und „Herausforderungen bei der Wäschepflege“

Fünf Referenten (u. a. Bernd Stumm, Dr. Dieter Bödeker und Peter Bergen) in drei Sälen – mit Ausstellern aus Ihrer Region –

Frühbucher-Tarif noch bis 10. September 2017 ab 110,70 Euro zzgl. MwSt. (bereits inkl. Büfett und Getränke)



Donnerstag, 9. November 2017 von 10.00 bis 16.40 Uhr im Hannover Congress Centrum



Dia-Show vom 14. rhw-Hygieneforum 2016 im HCC Hannover

9. November 2017

oikos-Expertennachmittag Hauswirtschaft: „Von Anfang an – mit Qualität ausbilden“

Heilbronn, Peter-Bruckmann-Schule



10. November 2017

11. Deutscher Kongress Schulverpflegung

Berlin

11. bis 15. November 2017

Messe Alles für den Gast

Salzburg

8. November 2017

9. Geriatrischer Ernährungstag

Bergisch-Gladbach

13. bis 16. November 2017

Messe Medica

Düsseldorf

13. November 2017

Management-Tag und Workshops

Hamburg

15. November 2017

18. Fachtagung Hauswirtschaft Caritas Bildungswerk Ahaus

Coesfeld

15. November 2017

Eröffnung des Kompetenzzentrums Hauswirtschaft des Bayerischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Triesdorf

15. November 2017

Netzwerk Textil

Sigmaringen

15. und 16. November 2017

24. Landesleistungswettbewerb in der Hauswirtschaft Baden-Württemberg

Freiburg

16. November 2017

Landesleistungswettbewerb Nordrhein-Westfalen der Hauswirtschaft

Arnsberg

16. November 2017

Fachtagung „LEBEN, ARBEITEN & BALANCE halten!“ von Berufsverband Hauswirtschaft e.V., Landesverband MdH, LAG-NRW und Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Sundern

18. bis 22. November 2017

Messe Igeho

Basel

23. November 2017

Fachtagung Mangelernährung im Seniorenheim des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg

Ebersberg

23. und 24. November 2017

8. Querdenker-Kongress

München

28. November 2017

Management-Tag und Workshops

Köln

29. November 2017

Herbsttagung Hygiene-Netzwerk

Lenzkirch (Schwarzwald)

Dezember 2017

6. Dezember 2017

10. Fuldaer Symposium zur Lebensmittelsicherheit

Fulda

14. Dezember 2017

HKI-Forum „Hello Kitchen 4.0″

Stuttgart

2018

Januar 2018



9. bis 12. Januar 2018

Messe Heimtextil

Frankfurt am Main

19. bis 28. Januar 2018

Messe Grüne Woche

Berlin

26. und 27. Januar 2018

40 Jahre BayLaH und Landesleistungswettbewerb der Hauswirtschaft

Augsburg, Fachakademie Maria Stern

29. und 30. Januar 2018

Deutscher Hotelkongress und Hotel-Expo

Berlin

Februar 2018



3. bis 7. Februar 2018

Messe Intergastra

Stuttgart

3. bis 7. Februar 2018

HoReCa-Forum der Hotellerie Messe

Stuttgart

14. bis 17. Februar 2018

Messe Biofach

Nürnberg

20. Februar 2018

Jobbörse für Geflüchtete und Migranten (Estrel)

Berlin

21. bis 23. Februar 2018 (neuer Termin)

Jahrestagung des dgh-Fachausschusses Haushaltstechnik &

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft

Stuttgart

22. Februar 2018

31. Südbayerischer Hygienetag

München

27. Februar bis 1. März 2018

Messe INservFM

Frankfurt am Main

März 2018



6. März 2018

21. International Hotel Investment Forum (IHIF)

Berlin

6. bis 8. März 2018

Messe Altenpflege

Hannover

7. bis 9. März 2018

9. ICW-Süd/HWX-Kongress

Würzburg

9. bis 13. März 2018

Messe Internorga

Hamburg

März 2018

IFHE Council Meeting und IFHE Jahrestagung

Sudan

15. bis 17. März 2018

Deutscher Pflegetag

Berlin

16. und 17. März 2018

29. Deutsche Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft

Kassel

18. bis 21. März 2018

Jahreskongress der DGKH

14. Kongress für Krankenhaushygiene

Berlin

20. bis 23. März 2018

Messe Anuga FoodTec

Köln

April 2018



16. April 2018

Housekeeping Professional des Hotelkompetenzzentrums

Unterschleißheim

23. bis 24. April 2018

Jahrestagung Berufsverband Hauswirtschaft e.V.

Rösrath bei Köln

26. April 2018

5. Frauenforum Foodservice

Frankfurt am Main

Mai 2018



15. bis 17. Mai 2018

Messe PflegePlus

Stuttgart

15. bis 18. Mai 2018

Messe Interclean

Amsterdam

28. bis 30. Mai 2018

12. Deutscher Seniorentag

Dortmund

Juni 2018



6. Juni 2018

3. Fachgespräch „Dialog in der Textilkette“ Persönliche Schutzausrüstung (PSA) des Verbandes Wirtex

Frankfurt am Main

21. bis 23. Juni 2018

17. Dreiländertagung Ernährung 2018 „Ernährung ist Therapie und Prävention“

Kassel

Juli 2018



4. Juli 2018

Deutscher Landfrauentag 2018

Ludwigshafen

12. Juli 2018

Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung: Fachtagung Kita- und Schulverpflegung

Ebersberg

27. Juli 2018

Gemeinschaftstagung der LAG-HW e. V. Baden-Württemberg

Stuttgart Hospitalhof

August 2018



30. und 31. August 2018

Europäische Tagung des Weltverbandes der Hauswirtschaft (IVHW)

Osnabrück

31. August bis 5. September 2018

Messe IFA

Berlin

September 2018



7. und 8. September 2018

DTV-Verbandstag

Berlin

10. bis 13. September 2018

Messe FAFGA

Innsbruck

Oktober 2018



November 2018



8. und 9. November 2018

5. Zukunftsforum Gebäudedienste

Hamburg

November 2018

16. rhw-Hygieneforum

Hannover

12. bis 15. November 2018

Messe Medica

Düsseldorf

10. bis 14. November 2018

Messe Alles für den Gast

Salzburg

Dezember 2018



2019

März/April 2019

Messe Altenpflege

Nürnberg

April 2019

49. International Detergency Conference

Düsseldorf

24. bis 27. September 2019

Messe CMS – Cleaning Management Services

Berlin

2020

15. bis 19. Februar 2020

Messe Intergastra

Stuttgart

15. bis 19. Februar 2020

25. IKA/Olympiade der Köche

Stuttgart

20. bis 24. Juni 2020

Messe Texcare

Frankfurt am Main

August 2020

Weltkongress des Internationalen Verbandes der Hauswirtschaft

Atlanta/Georgia (USA)

Durchgeführte Termine 2017

Januar 2017

10. bis 13. Januar 2017

Messe Heimtextil

Frankfurt am Main

15. bis 18. Januar 2017

Messe HOGA

Nürnberg

20. bis 29. Januar 2017

Messe Grüne Woche

Berlin

Februar 2017

6. und 7. Februar 2017

Deutscher Hotelkongress und Hotel Expo

Berlin

15. bis 18. Februar 2017

Messe Biofach

Nürnberg

21. Februar 2017

Textil-Tagung Wirtex und Berufsverband Hauswirtschaft e.V.

Frankfurt am Main

21. bis 23. Februar 2017

INservFM – Messe und Kongress für Facility Management und Industrieservice

Frankfurt am Main

24. Februar 2017

Vorstellung DNQP Orale Ernährung

Osnabrück

März 2017



1. bis 3. März 2017

54. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung

Kiel

8. bis 10. März 2017

Jahrestagung Fachausschuss Haushaltstechnik der dgh

Frankfurt am Main

10. März 2017

Aktionstag der Technikerschule

Kaufbeuren

10. bis 13. März 2017

UGB-Symposium: „Achtsam sein – bewuss(ter) leben“

Edersee

11. März 2017

Excellence in the home

Köln

13. und 14. März 2017

Hochschultage Berufliche Bildung 2017

Fachtagung 11 Ernährung und Hauswirtschaft

Köln

16. März 2017

Foodservice Forum

Hamburg

17. bis 21. März 2017

Messe Internorga

Hamburg

21. März 2017

Welttag der Hauswirtschaft des Ministeriums für Bildung und Kultur Saarland

Saarbrücken

22. März 2017

8. Fachtagung für Fach- und Führungskräfte in der GV

Ebersberg

23. bis 25. März 2017

Deutscher Pflegetag

Berlin

30. März bis 1. April 2017

28. Deutsche Juniorenmeisterschaft in der Hauswirtschaft (MdH)

Neusäß (Bayern)

April 2017

3. April 2017

Housekeeping Professional

Oberschleißheim

4. April 2017

Hauswirtschaftstagung des Diakonischen Werks Württemberg

Stuttgart

4. bis 6. April 2017

48. International Detergency Conference (IDC) zu Haushaltsreinigung, Textilien u. a.

Düsseldorf

6. April 2017

7. P.E.G.-Symposium für das Krankenhausmanagement

München

6. und 7. April 2017

2. KDS-Hygieneforum

Bad Kissingen

25. bis 27. April 2017

Messe Altenpflege

Nürnberg

27. April 2017

5. Housekeeping and Friends

Berlin

27. April 2017

4. Frauenforum-Foodservice

Frankfurt am Main

Mai 2017

3. Mai 2017

11. Münchner Hygienetag

München

8. und 9. Mai 2017

Jahrestagung des Berufsverbandes Hauswirtschaft e. V.

Berlin

9. Mai 2017

Mehr Biolebensmittel in Kommunen. Möglichkeiten – Rahmenbedingungen – Beispiele

München

11. Mai 2017

2. Fachforum Hauswirtschaft Niedersachsen

Walsrode

11. Mai 2017

Meisterbriefverleihung Hauswirtschaft Baden-Württemberg

Weissach

11. und 12. Mai 2017

24. Deutscher Krankenhaus Controller Tag (DKCT)

Potsdam

12. bis 13. Mai 2017

UGB-Tagung Ernährung aktuell

Gießen

15. Mai 2017

Die neue Bayerische Leitlinie Kita und Schule (KErn)

München

15. Mai 2017

Plattform Ernährung und Bewegung „Gesund aufwachsen – von erfolgreichen Projekten zu festen Strukturen“

Berlin

23. Mai 2017

Fachveranstaltung „Das bisschen Haushalt…? – Herausforderungen an Sorgearbeit im Kontext demografischer Wandlungsprozesse“

Frankfurt am Main

30. Mai 2017

Kreislauf Großküche: Moderne Küchentechnik bis Abfallmanagement

Oberschleißheim

31. Mai 2017

13. Fachtagung Hygiene Caritas Bildungswerk Ahaus

Coesfeld

Juni 2017

1. Juni 2017

11. Housekeeping Fachtag by GAMAPE

Salzburg

11. bis 16. Juni 2017

33. Berufswettbewerb der deutschen Landjugend (Landwirtschaft, Hauswirtschaft, Forstwirtschaft, Tierwirtschaft und Weinbau)

Güstrow

19. Juni 2017

Ratsversammlung des Deutsches Hauswirtschaftsrats

Berlin

21. Juni 2017

Netzwerk Textil

Gütersloh

22. Juni 2017

KErn-Fachsymposium „Wo kommt mein Essen her?“

München

22. Juni 2017

Vdf-Fachtagung

Ulm

25. Juni 2017

Tag der Offenen Tür alle Triesdorfer Schulen und hauswirtschaftlichen Institutionen – Triesdorfer Johannitag

Triesdorf

27. Juni 2017

Erfahrungsaustausch & Workshop „schneiden?schnippeln?raspeln“ Prozessbetrachtung für Küchen, Manufakturen, Handwerk und Food-Industrie vom Feld bis auf den Teller

Kehl

29. und 30. Juni 2017

Fachtagung „Hilfe im Haushalt“ PQHD und kfd

Berlin

29. Juni bis 1. Juli 2017

Dreiländertagung „Ernährung 2017“

Zürich

Juli 2017

17. Juli 2017

Bildungstag „Hygiene in Theorie und Praxis in der Objektreinigung in Gesundheitseinrichtungen“

Technikerschule Kaufbeuren

18. Juli 2017

Fachtagung Kita- und Schulverpflegung der Vernetzungsstelle Kita- und

Schulverpflegung Oberbayern Ost

Ebersberg

August 2017

6. bis 10. August 2017

ARAHE Congress: Hauswirtschaft und Nachhaltigkeit

Tokio

22. und 23. August 2017

17. Housekeeping Convention 2017

Berlin (Maritim)

September 2017

1. bis 6. September 2017

Messe IFA

Berlin

8. und 9. September 2017

Verbandstag des Deutschen Textilreiniger Verbandes e. V. (DTV)

Starnberg bei München

9. September 2017

bkh-Jahrestagung 2017 „Gutschein-Modelle und 110 Jahre bkh“

Anzing

10. und 11. September 2017

Chefs Culinar Messe

Düsseldorf

11. bis 15. September 2017

Messe drinktec

München

14. September 2017

Fachtagung Interkulturelle Herausforderungen in der Hauswirtschaft

Wabe Zentrum Osnabrück

14. September 2017

Diskussion und Eröffnung Hotelkompetenzzentrum „Hotel & Care“

Oberschleißheim

14. September 2017

Symposium Foodkonzepte in der GV

Stuttgart

14. bis 16. September 2017

Bundestagung des VLB (Verband der Lehr- und Beratungskräfte für Haushalt und Verbrauch im ländlichen Raum)

Osnabrück

16. September 2017

Fachtagung Tagespflege: „Aus dem Tag was Gutes machen“ – Impulse für (Lebens-)qualität in der Tagespflege Caritas Bildungswerk Ahaus

Coesfeld

18. bis 20. September 2017

22. Weltkongress der World Federation of Building Service Contractors (WFBSC)

Berlin

19. bis 22. September 2017

Messe CMS – Cleaning Management Services

Berlin

21. September 2017

Hygienetag Textil Bardusch

Ludwigshafen

20. bis 22. September 2017

dgh-Jahrestagung

Juleum in Helmstedt und Tagungshaus Burg Warberg

27. September 2017

f.eh-Symposium „Essen lernen – aber wie?“

Wien

28. September 2017

Aktionstag „Kulturbuntes Matching“ von „Hauswirtschaft – immer wieder neu“

Berlin

29. September 2017

oikos-Expertennachmittag Hauswirtschaft: „Von Anfang an – mit Qualität ausbilden“

Hedwig-Dohm-Schule Stuttgart

28. und 29. September 2017

Wirtex-Branchentreffen Textil Service 2017 „Customer Expectations“

Kassel

29. und 30. September 2017

Generalversammlung der Köche Deutschlands

Frankfurt am Main

30. September 2017

Netzwerktreffen „Hauswirtschaftliche Dienstleistungen im bkh“

München