Beste Hauswirtschafterin Deutschlands kommt aus Bayern

Am 23. März 2019 wurde Stefanie Huber als beste Hauswirtschafterin Deutschlands gekürt im Rahmen der 30. Deutschen Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft in Sankt Wendel (Saarland). rhw management berichtet ausführlich in Ausgabe 5/2019 darüber und war einer der Unterstützer der Veranstaltung.

Der zweite Platz geht nach Baden-Württemberg und der dritte Platz nach Niedersachsen. Bundestagsabgeordnete Nadine Schön (CDU) gratulierte auf der Bühne ebenso herzlich wie die Staatssekretärin des Saarländischen Ministeriums für Bildung und Kultur, Christine Streichert-Clivot (SPD). Ausrichter der 30. Deutschen Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft 2019 war der Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e.V. Die nächste, 31. Deutsche Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft findet am 20. und 21. März 2020 in Lübeck statt!