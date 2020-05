Beschlossen vom Bundestag und Bundesrat – 1.000 Euro Corona-Prämie für die Hauswirtschaft!

Heute wurde es im Bundesrat endgültig entschieden: die Prämie für die Hauswirtschaft kommt, hier lesen Sie in welcher Höhe und für wen genau.

Im Hintergrundgespräch am Tage des Bundesratsbeschlusses (15. Mai 2020, Bundestag war 14. Mai 2020) mit dem Berufsverband Hauswirtschaft (merci!) haben wir direkt die Stelle gefunden im Gesetzentwurf (Seite 75), der viele Hauswirtschafter*innen so brennend interessiert, wenn Sie in einem Altenpflegeheim arbeiten:

„Die Sonderleistung ist für Mitarbeitende zu zahlen, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Oktober 2020 (sog. Bemessungszeitraum) mindestens drei Monate in der Pflegeeinrichtung tätig bzw. im Bereich der Pflege und Betreuung oder sonstigen Bereichen eingesetzt sind.