Viele Aussteller beim Hygieneforum

Am 9. November 2017 findet im HCC Hannover das 15. rhw-Hygieneforum statt (Foto der aus dem TV bekannte Lebensmittelkontrolleur Bernd Stumm). Das Programm ist nun vollständig – inklusive zwei neuer Workshops. Die Zahl der Aussteller hat sich gerade wieder erhöht.

Bereits zwölf Aussteller (Ecolab, Wetrok, Unger, Seitz, WfK Krefeld etc.) haben sich angekündigt und auch die beiden neuen Workshops sind gefragt: Das Programm für das diesjährige 15. rhw-Hygieneforum am Donnerstag, den 9. November 2017, im HCC Hannover nimmt klare Konturen an. Sie können sich ab sofort für zwei Workshops zum Thema Staubbindendes Wischen und Wäsche-Probleme anmelden und uns Ihr Wunschthema für den Vortrag von Sabine Rose Mück sagen! Frühbuchervorteil noch bis 10. September 2017.

Das Programm als PDF finden Sie hier mit einem Klick zum Ausdrucken auf zwei kompakten A-4-Seiten:

Hygieneforum_Programm

Wenn Sie sich online alles genauer ansehen möchten und anmelden, folgen Sie bitte diesem Link.

Achtung, Hinweis zu einem Seminar: Es sind zwar noch 3,5 Monate hin, doch der beliebte eintägige „Aufbaukurs Hygienebeauftragte“ mit Dr. Dieter Bödeker einen Tag nach dem rhw-Hygieneforum am 10. November 2017 in Hannover ist bereits ausgebucht – es konnte aber ein Zusatztermin gefunden werden am Mittwoch, den 8. November 2017, also direkt am Tag vor dem 15. rhw-Hygieneforum.