BAG-HW: Neuwahl wird verschoben, ebenso Euroskills 2020 in Graz

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft (BAG-HW) musste aufgrund der Reise- und Versammlungsbeschränkungen die Mitgliederversammlung am 25. April 2020 absagen. Sie ist nun im Rahmen der dgh-Jahrestagung am 25. September 2020 in Triesdorf geplant.

„Wir bedauern das sehr, es ist aber nicht anders möglich im Rahmen unserer Satzung“, sagte Elvira Werner, Vorsitzende der BAG-HW gegenüber rhw management.

Bis dahin amtiert der bisherige Vorstand weiter, mit recht vielen Aufgaben und Anfragen – einerseits zur Neuordnung der Ausbildung der Hauswirtschaft (siehe auch neues RHWebinar mit Bianca Schuster) , andererseits zu Fragen rund um Covid-19, Lehrgängen, Prüfungen und vielem mehr.

Auch die Euroskills 2020, die Europameisterschaft der Ausbildungsberufe (mit der Hauswirtschaft als geplantem Gaststatus) wird verschoben von September 2020 auf den 6. bis 10. Januar 2021. Die zweite Auflage von „Meet the Prof“ vom Kompetenzzentrum Hauswirtschaft in München am 12. Mai 2020 findet nun als Webinar statt, die Housekeeping Convention in Berlin Ende August 2020 wurde gerade abgesagt.