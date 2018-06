Baden-Württemberg steigert Ausbildungszahlen

Erfolg in der Hauswirtschaft hat viele Gesichter – in Baden-Württemberg sind die Azubi-Zahlen für Hauswirtschafter/innen jetzt wieder deutlich gestiegen, so Sozialminister Manne Lucha am 28. Juni 2018 vor 250 Zuhörern.

Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, in dem die Auszubildenden-Zahlen in der Hauswirtschaft maßgeblich gesteigert werden konnten! Warum? Zusammenarbeit mit der Politik statt Einzelaktionsmus – gut zu sehen auf der Tagung der LAG Hauswirtschaft Baden-Württemberg in Stuttgart!

Kampagnen wie „Vom Fach – Für Menschen” , ein Runder Tisch Hauswirtschaft im Ministerium oder das Projekt oikos – Ausbildungsoffensive Hauswirtschaft scheinen hier die Auslöser für die positiveEntwicklung zu sein.

Foto: Robert Baumann für RHW management (von links, Ursula Schukraft, Diakonie Württemberg, Dorothea Simpfendörfer, Präsidentin Deutscher Hauswirtschaftsrat, Sozialminister Manne Lucha und Cornelia Schwab, Vorsitzende der LAG-HW Baden-Württemberg)