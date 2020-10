9. rhw-Erfolgstag mit großer Resonanz

Rund 70 Teilnehmer*innen partizipierten am 9. rhw-Erfolgstag am 30. September 2020, welcher sich mit der neuen Ausbildungsverordnung in der Hauswirtschaft auseinandersetzte, die am 1. August 2020 in Kraft getreten ist.

Der 9. rhw-Erfolgstag (ursprünglich geplant in Frankfurt am Main) fand aus Sicherheitsgründen erstmals online statt und eine Blitzumfrage per Chat zu Beginn der Veranstaltung ergab, dass dies auch die „Lieblings-Variante“ der Teilnehmer*innen in Zeiten von Corona ist. Es war die erste Online-Tagung in der Geschichte von rhw management und sie wurde ein Erfolg!

Nach dem Motto „Die neue Ausbildungsverordnung, nicht so starr, wie sie aussieht!“ veranschaulichten vier Referent*innen, wie die geforderten Ausbildungsinhalte praktisch umgesetzt werden können. Mit dabei waren Anita Groh-Allgaier (MdH) Markus Bretschneider vom Bundesinstitut für Bildung (BiBB), Fachlehrerin Bianca Schuster aus Frankfurt am Main

und Sabine Kunz, HWL und Heimleiterin in Personalunion bei der AWO in Frankfurt am Main. Allein drei der Beteiligten waren Mitglieder des Sachverständigen-Ausschusses für die Neuordnung.

Als neu eingeführtes Prüfungsinstrument soll der „Betriebliche Auftrag“ die vielfältige Praxisfeldertauglichkeit der Ausbildung abbilden, so Markus Bretschneider. Der „Betriebliche Auftrag“ wird je nach Beruf auch „Betriebliche Projektarbeit“ genannt und stammt ursprünglich aus den Metall- und Elektroberufen, wo damit bereits gute Erfahrungen gesammelt wurden. Der betriebliche Auftrag soll einen echten Kundenauftrag darstellen.

Markus Bretschneider: „In den Sachverständigensitzungen wurde hierbei bewusst der Begriff ‚projektförmig‘ gewählt, um sich nicht zu eng auf den Begriff ‚Projekt‘ zu fokussieren. Es wurde von den Sachverständigen auch darauf hingewiesen, dass auf Meisterebene zwar auch eine Prüfung, also das Projekt, stattfindet, dort aber auf einem anderen Qualifikationsniveau.“

Die Präsentation des betrieblichen Auftrags kann technisch unterstützt sein, doch bedeutet das nicht zwangsläufig, dass Power-Point-Folien benutzt werden müssen. Mindmaps oder Flipcharts dürfen gleichermaßen eingesetzt werden. „Die Form und Art und Weise des Mediums ist ausdrücklich nicht vorgegeben“, ergänzte Markus Bretschneider.



Stimmen zum 9. rhw-Erfolgstag, der 2020 erstmals online stattfand

– Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem rhw-Erfolgstag. Es gab viele hilfreiche Informationen von kompetenten Referenten*innen.

– Schön, dass es auf dem Online-Weg geklappt hat, mal ganz abgesehen von der Kosten- und Zeitersparnis, die ich dadurch hatte.

– Vielen Dank für den informativen Tag, gerne wieder!

– Es war ein sehr interessanter Tag mit vielen praxisbezogenen Themen. Vielen Dank dafür!

– Sicherlich sind persönliche Begegnungen für das Networking ganz wichtig, aber für den schnellen Austausch von Infos ist diese Variante super.

– Hat gut gepasst. Danke für die online-Möglichkeit!

– Diskussion/Fragen und Pause bitte nicht vermischen.

– Die Pausen waren in Ordnung. Gerne wieder eine Veranstaltung in dieser Form!

– Der Ablauf war super. Genug Pausen. Zeit zum Mitdiskutieren und zum Austausch.

– Eine gute Mischung der Referenten.

– Hat prima geklappt! Danke!