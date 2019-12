20 beliebte Seniorenheim-Rezepte als Download

„Es ist angerichtet! Genussvoll essen in Senioreneinrichtungen“ heißt eine im November 2019 vorgestellte Rezeptsammlung, die kostenlos als PDF heruntergeladen werden kann.

Es sind die 20 beliebtesten Rezepte der Bewohner*innen aus allen 50 Einrichtungen in Bayern, die in diesem Jahr von Mitarbeiter*innen der Fachzentren Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gecoacht wurden.

Hier geht es zum Link mit den grafisch ansprechend aufgearbeiteten Rezepten:

http://www.kern.bayern.de/wissenstransfer/234912/index.php

Wir stellen einige der Rezepte wie „Wespennester“ mit freundlicher Genehmigung des Kompetenzzentrums Ernährung Bayern (KErn) auch in der kommenden rhw management 1-2/2010 näher vor.