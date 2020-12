Expertenfrage: Stundenzahl Hygienebeauftragte

Welcher Zeitaufwand angemessen und erforderlich ist, hängt unter anderem davon ab, ob für die Betriebsstätten schon Hygienepläne vorhanden sind. In meinem Vorschlag (siehe unten) gehe ich davon aus, dass Hygienepläne in Ihren Einrichtungen bereits erstellt wurden, diese jedoch im Abstand von höchstens zwei Jahren zu evaluieren sind.

In den von mir betreuten Einrichtungen führe ich in jeder Betriebsstätte einmal im Jahr eine Hygienevisite durch und erstelle dazu einen (Mängel)-Bericht.

Pro Betriebsstätte rechne ich für jede Visite mit zirka zwei Stunden. Der Bericht nimmt dann nochmal ein bis zwei Stunden in Anspruch. Visiten, die in einer Einrichtung das erste Mal stattfinden, dauern meistens eine Stunde länger. Wenn die Bürobereiche mit insgesamt fünf Stunden und die Evaluierung der Pläne mit zehn Stunden angesetzt werden, sind das zusammen rund 87 Stunden pro Jahr. Wenn man von 210 Arbeitstagen pro Jahr ausgeht (entspricht zirka 42 Arbeitswochen), wären das etwas mehr als durchschnittlich zwei Stunden pro Woche (An- und Abfahrten nicht mitgerechnet). Meine Empfehlung: Setzen Sie pro Woche drei Zeitstunden an, damit können Sie wahrscheinlich leben und Ihre Geschäftsführung hoffentlich auch.

