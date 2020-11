Die Anhebung der Stundensätze auf 11,11 Euro (+2,9 Prozent, 2021), 11,55 Euro (+3,9 Prozent, 2022) und 12 Euro (+3,9 Prozent, 2023) hebt die Lohnkosten der Arbeitgeber in den kommenden Jahren deutlich an (zum Vergleich: der gesetzliche Mindestlohn wird 2022 auf gerade einmal 10,45 Euro angehoben). Eine Mehrbelastung, die nicht einfach so an den Auftraggeber, also den Kunden, weitergegeben werden kann, so Marcus Pinsel, Obermeister Gebäudereiniger-Innung Nordbayern in einem Kommentar für die rhw management 12/2020.