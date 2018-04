16. rhw-Hygieneforum – jetzt anmelden mit Palmen-Aktion und Frühbucherrabatt

Vorhang auf: Am Mittwoch, den 7. November 2018 findet in der Stadthalle Erding bei München das 16. rhw-Hygieneforum statt. Und damit nach vielen Jahren wieder in Süddeutschland. Ab sofort können Sie sich anmelden und einen Traumtag unter Palmen gewinnen!

Vorteil 1: Frühbucher sparen wieder zehn Prozent bei der Anmeldung und sichern sich die besten Plätze in den begrenzten Workshops.

Vorteil 2: Das Programm zum 16. rhw-Hygieneforum ist voll mit gefragten Referenten aus ganz Deutschland, wie Rainer Nuss, Präsident der Lebensmittelkontrolleure Baden-Württembergs, Prof. Dr. Markus Egert (Foto) oder Dr. Dieter Bödeker. Hinzu kommen noch frei wählbare Reinigungs-Workshops zu Ihren Lieblingsthemen.

Hier einige der Forum-Themen 2018:

– Schwamm-Intelligenz – was wir von Küchenkeimen lernen können!

– (K)ein Ende in Sicht? Hauswirtschaft zwischen Bewohnerorientierung und Hygienevorschriften

– Wie praxistauglich sind die Empfehlungen des RKI und anderer Institutionen?

– Pro und Contra zur Einzelzimmerisolierung bei multiresistenten Erregern

– Pommes-Polizei (Acrylamid) und neue Hygienesiegel: Update Lebensmittelrecht

– Chancen und Grenzen bei der Planung und (hygienischen) Reinigung textiler und neuartiger Bodenbeläge

Vorteil 3: rhw management macht es 2018 möglich: Unter allen Frühbuchern verlosen wir Gutscheine für 1 x Tageseintritt für zwei Personen in die größte Therme Europas, die Therme Erding (Foto: Therme Erding)– inkl. Trauminsel im Royal Day Spa! Melden Sie sich bis zum 7. August 2018 an und sichern Sie sich damit die Chance auf eine Auszeit im Urlaubsparadies. Sie wählen selbst Ihren Termin aus, an dem Sie die Therme besuchen möchten. Der wertvolle Preis beinhaltet:

1 Tag Thermenwelt für 2 Personen inkl. VitalTherme & Saunen, Therme, VitalOase, Rutschen und Wellenbad inkl. Trauminsel für extra Abgeschiedenheit mit reserviertem schneeweißen, rundem Liegebett, Vorhang und Ruhe am Tag Ihrer Wahl. Die Gewinner/in wird rechtzeitig vor der Veranstaltung benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und hier geht es zum Programm, zu den Palmen und zum Frühbuchertarif: www.rhw-hygieneforum.de