10 Prozent sparen beim Hygiene-Update des Jahres in Hannover

Noch bis zum 5. August 2019 gilt der Frühbucherrabatt für das 17. rhw-Hygieneforum am Dienstag, den 5. November 2019 in Hannover. Der traditionsreiche Austausch der Fachzeitschrift rhw management findet 2019 wieder in Norddeutschland statt, im Kongress-Zentrum HCC (Foto, drei Säle, vier Workshops, fünf Vorträge, Aussteller-Rallye, Blitzlichtrunde, Diskussionen…).

Die aktuellen Themen sind unter anderem Gefährdungsanalysen, Wäschedesinfektion, Informationen zur überarbeiteten Leitlinie von Diakonie und Caritas, Parasiten wie Krätze im Heim und warum Leistungsverzeichnisse und Ergebnisqualität in der Reinigung nicht immer zusammenpassen.

Wer sich jetzt anmeldet, kann zehn Prozent sparen (Eintrittspreis bereits ab 125 Euro plus MwSt. inklusive Verpflegung in Büfettform und Tagungsunterlagen).

Bereits rund ein Dutzend Aussteller zeigen Interesse:

3 Anbieter von Hygieneprodukten

4 Anbieter von Waschmaschinen

1 Anbieter von Reinigungsmaschinen

2 Unternehmen für berufliche Weiterbildung

2 Anbieter für Wäschetextilien…



Programm und Anmeldung unter: www.rhwonline.de/hygfo19