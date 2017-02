Zu guter Letzt: Blumen für die Hauswirtschaft

Das hat man nicht oft, dass ein Staatsminister (Helmut Brunner) zwei Stunden lang eine Kita besucht und dem Hauswirtschafts-Team Blumensträuße überreicht, oder?

Hoher Besuch in der diakonia-Kita der Inneren Mission am 16.2.2017 in München Riem: Nach einer fast zwanzigminütigen Rede zur Professionellen Hauswirtschaft und der Ankündigung, dass es bald in Bayern ein „Kompetenzzentrum Hauswirtschaft“ geben würde, überraschte der Bayerische Landwirtschaftsmister Helmut Brunner im Anschluss das Hauswirtschafts-Team mit Blumensträußen. Mit dabei: rhw-Buchutorin und Gewinnerin des rhw-Hygienepreises 2009, Halina Neteler von diakonia inhouse.

Video, Bilder und Impressionen finden Sie hier

Foto: Nicolas Armer/StMELF